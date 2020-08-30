الجزائر 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واسسجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليبلغ إجمالي عدد الإصابات فيها 44146 حالةً.وأفاد الناطق باسم لجنة متابعة فيروس كورونا بالجزائر جمال فورار اليوم، بوفاة عشرة أشخاص بالفيروس ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 1501 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتماثلين للشفاء 30.978 شخصاً بعد تعافي 261 مريضاً خلال الساعات الـ24 الماضية.// انتهى //23:53ت م0239