عام / فرنسا تسجل 5413 إصابة جديدة بكوفيد-19
الأحد 1442/1/11 هـ الموافق 2020/08/30 م واس
باريس 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واس
سجّلت فرنسا خلال الساعات الـ24 الماضية، 5413 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ (كوفيد-19).
وبحسب وكالة الصحة الوطنية بفرنسا، واصل معدّل إيجابيّة الفحوص (أي عدد الأشخاص الذين يُثبت الفحص إصابتهم، مقسوماً بعدد الذين يُجرون الفحص) تزايده مسجّلاً نسبة 4,1% على مدى الأيّام السبعة الأخيرة، في مقابل 4% يوم السبت و3,6% الأربعاء.
وخلال أربع وعشرين ساعة، ارتفع عدد بؤر العدوى التي يتمّ التحقّق منها، من 40 إلى 346.
ومنذ بداية الجائحة، توفّي 30,606 أشخاص في فرنسا جرّاء الفيروس.
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23:53ت م
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