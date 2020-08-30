باريس 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واسسجّلت فرنسا خلال الساعات الـ24 الماضية، 5413 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ (كوفيد-19).وبحسب وكالة الصحة الوطنية بفرنسا، واصل معدّل إيجابيّة الفحوص (أي عدد الأشخاص الذين يُثبت الفحص إصابتهم، مقسوماً بعدد الذين يُجرون الفحص) تزايده مسجّلاً نسبة 4,1% على مدى الأيّام السبعة الأخيرة، في مقابل 4% يوم السبت و3,6% الأربعاء.وخلال أربع وعشرين ساعة، ارتفع عدد بؤر العدوى التي يتمّ التحقّق منها، من 40 إلى 346.ومنذ بداية الجائحة، توفّي 30,606 أشخاص في فرنسا جرّاء الفيروس.// انتهى //23:53ت م0241