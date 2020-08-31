جيزان 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واسنظمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمزهرة في جازان الليلة، لقاءً افتراضيًا بعنوان "تدريب أولياء أمور الطلاب على كيفية استخدام منصة مدرستي"، وذلك عبر تطبيق زوم الإلكتروني.وأوضح رئيس مجلس إدارة اللجنة فواز حكمي أن البرنامج الذي قدمه المدرب موسى الشيخي، شهد مشاركة 100 متدرب من الجنسين، متضمنًا عدداً من المحاور التدريبية حول طريقة تفعيل حسابات الأبناء من موقع "توكلنا"، وتفعيل الحساب والدخول إلى منصة "مدرستي"، واستعراض أقسام صفحة الطالب، ودليل ولي الأمر، وكذلك طريقة الدخول إلى حساب الطالب، فضلًا عن طريقة تشغيل برنامج التيمز .// انتهى //00:27ت م0247