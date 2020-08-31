القاهرة 11 محرم 1442هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واسفاز فريق الزمالك على ضيفه إنبي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على إستاد القاهرة، في إطار الجولة الـ23 من الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب محمود حمدي في الدقيقة 73، ليرفع الزمالك رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثالث، علمًا أنه سيتم خصم ثلاث نقاط منه بنهاية الموسم، متساوياً مع بيراميدز وصيف جدول الترتيب، قبل مواجهة الفريقين المنتظرة يوم الخميس المقبل، فيما تجمد رصيد إنبي عند 30 نقطة في المركز السابع.// انتهى //00:43ت م0249