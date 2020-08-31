الرياض 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واسانتهت مواجهة الأهلي والشباب بالتعادل الإيجابي، ضمن مواجهات الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على معلب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.وتقدم الشباب أولاً بهدف الأرجنتيني جوانكا في الدقيقة 21 من عمر اللقاء، قبل أن ينجح علي الأسمري بتعديل النتيجة في الدقيقة 39 من شوط المباراة الأول.ورفع الأهلي رصيده إلى 47 نقطة، في المركز الثالث، فيما ظل الشباب في المركز الثامن وفي رصيده 40 نقطة.// انتهى //01:22ت م0254