عام / مصر تُعرب عن بالغ إدانتها لاستهداف ميلشيا الحوثي مطار أبها الدولي
الاثنين 1442/1/12 هـ الموافق 2020/08/31 م واس
القاهرة 11 محرم 1442هـ الموافق 30 أغسطس 2020 واس
أعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ إدانتها لقيام ميلشيا الحوثي الإرهابية باستهداف مطار أبها الدولي، وذلك باستخدام طائرة مُفخخة بدون طيار تم اعتراضها وإسقاطها من قِبَل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.
وأكدت مصر مجددا - في بيان لوزارة الخارجية المصرية اليوم- على وقوفها حكومة وشعبا، مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة، ودعمها لما تتخذه المملكة من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.
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