عام / البرازيل تسجل 566 حالة وفاة و 16158 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الاثنين 1442/1/12 هـ الموافق 2020/08/31 م واس
برازيليا 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واس
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم تسجيل 566 حالة وفاة و 16158 إصابة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وسجلت البرازيل حتى الآن 120828 حالة وفاة وثلاثة ملايين و862311 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.
وتعد البرازيل أكثر الدول تضررا في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات ولكن عدد حالات الإصابة والوفاة اليومية الجديدة بدأ في الاستقرار في الأسابيع الأخيرة.
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