برازيليا 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم تسجيل 566 حالة وفاة و 16158 إصابة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وسجلت البرازيل حتى الآن 120828 حالة وفاة وثلاثة ملايين و862311 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا​​​.وتعد البرازيل أكثر الدول تضررا في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات ولكن عدد حالات الإصابة والوفاة اليومية الجديدة بدأ في الاستقرار في الأسابيع الأخيرة.// انتهى //03:33ت م0259