عام / البرازيل تسجل 566 حالة وفاة و 16158 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الاثنين 1442/1/12 هـ الموافق 2020/08/31 م واس
  • Share on Google+

برازيليا 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واس
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم تسجيل 566 حالة وفاة و 16158 إصابة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وسجلت البرازيل حتى الآن 120828 حالة وفاة وثلاثة ملايين و862311 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا​​​.
وتعد البرازيل أكثر الدول تضررا في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات ولكن عدد حالات الإصابة والوفاة اليومية الجديدة بدأ في الاستقرار في الأسابيع الأخيرة.
// انتهى //
03:33ت م
0259