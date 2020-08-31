الرياض 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:القيادة تهنئ ملك ماليزيا ورئيس قيرغيزستانأمير الشرقية يدعو لتعزيز مفاهيم الحوكمةحسام بن سعود: التعليم مسؤولية مشتركةأمير الشمالية يشيد بأعمال المحاسبة ويتفقد "عين جالوت"حقلان جديدان في الشمالية يعززان الريادة النفطية السعودية9,672,000ريال لحملة "سنابل العطاء"عودة موظفي القطاع العام وسط التزام بالإجراءات الوقائيةالإرهاب الحوثي يستهدف مطار أبها الدولي.. ولا إصاباتالإصابات الجديدة بكورونا دون الالف و50 % في فئة الشبابوزير الموارد البشرية مفوض بتحديد المهن الخطرة على النساءمناقشة سبل التعاون الدولي لبناء عالم ما بعد كورونا«مدرستي» تحتاج لدورات تعريفية.. والوزارة تنقذ الموقف بقنوات عينعودة 75 ألف طالب وطالبة إلى قاعاتهم الافتراضية بجامعة طيبةتركيا: رفع رسوم السيارات المستوردة 220 %حكومة سورية جديدة بنهج قديماتفاق تاريخي في السودان يدفن مآسي الحروب.. ويفتح سُبل السلامقصف إسرائيلي لمستشفى فلسطيني بالضفة الغربيةالهند تسجل 79 ألف إصابة.. والوفيات بالوباء تقترب من مليون حالة حول العالمرصد سلالة متحورة جديدة لـ "كوفيد - 19"// يتبع //06:01ت م0003