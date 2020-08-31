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الاثنين 1442/1/12 هـ الموافق 2020/08/31 م واس
الرياض 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
القيادة تهنئ ملك ماليزيا ورئيس قيرغيزستان
أمير الشرقية يدعو لتعزيز مفاهيم الحوكمة
حسام بن سعود: التعليم مسؤولية مشتركة
أمير الشمالية يشيد بأعمال المحاسبة ويتفقد "عين جالوت"
حقلان جديدان في الشمالية يعززان الريادة النفطية السعودية
9,672,000ريال لحملة "سنابل العطاء"
عودة موظفي القطاع العام وسط التزام بالإجراءات الوقائية
الإرهاب الحوثي يستهدف مطار أبها الدولي.. ولا إصابات
الإصابات الجديدة بكورونا دون الالف و50 % في فئة الشباب
وزير الموارد البشرية مفوض بتحديد المهن الخطرة على النساء
مناقشة سبل التعاون الدولي لبناء عالم ما بعد كورونا
«مدرستي» تحتاج لدورات تعريفية.. والوزارة تنقذ الموقف بقنوات عين
عودة 75 ألف طالب وطالبة إلى قاعاتهم الافتراضية بجامعة طيبة
تركيا: رفع رسوم السيارات المستوردة 220 %
حكومة سورية جديدة بنهج قديم
اتفاق تاريخي في السودان يدفن مآسي الحروب.. ويفتح سُبل السلام
قصف إسرائيلي لمستشفى فلسطيني بالضفة الغربية
الهند تسجل 79 ألف إصابة.. والوفيات بالوباء تقترب من مليون حالة حول العالم
رصد سلالة متحورة جديدة لـ "كوفيد - 19"
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