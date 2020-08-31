وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( خير مستمر ) : بشائر الخير لا تنقطع في بلد الخير، ففي كل صباح يصافحنا منجز وطني، ما يؤكد على أن بلادنا ماضية في تعظيم المكتسبات ومواصلة مسيرة البناء والتنمية في وطن العز والشموخ، وبالأمس زفّ صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة بشرى اكتشاف حقلين جديدين للزيت والغاز في الأجزاء الشمالية من المملكة، وهما: حقل "هضبة الحجَرَة" للغاز في منطقة الجوف، وحقل "أبرق التُّلول" للزيت والغاز في منطقة الحدود الشمالية.وتابعت : يأتي هذا الكشف في الوقت الذي تتجه فيه المملكة إلى استغلال احتياطاتها وتوسيع إنتاجها الذي يتجاوز 10 مليارات قدم مكعبة من الغاز يومياً، وهي خطوة تكشف عن مسار صاعد من الاكتفاء الذاتي إلى التصدير المباشر والاستثمار في مصادره الخارجية بشراكات عالمية، وستحقق المملكة بذلك مصدراً إضافياً وتنويعاً جيداً في الإيرادات العامة.وواصلت : وبالطبع فإن صناعة الغاز ليست جديدة على المملكة، فهي تنتجه منذ عقود، ولكن بغرض الاستهلاك المحلي بغية توليد الكهرباء أو تزويد مصانع البتروكيميائيات وغيرها من الصناعات الكيميائية، ومع الاكتشافات المتتالية سيسهم ذلك في تغطية الطلب المحلي وتصدير الفائض إلى الأسواق العالمية.وأكدت : وتعتزم المملكة بناء إمبراطورية للغاز الطبيعي من شأنها تشغيل مدن مستقبلية جديدة والمساهمة في تطوير الصناعات المحلية في قطاعات التصنيع والتعدين والتكنولوجيا، وينظر إلى مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية ومدينة نيوم كإحدى مدن المستقبل، وتقتضي خطة المملكة تصدير الغاز الطبيعي بحلول 2030.// يتبع //06:01ت م0004