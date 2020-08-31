وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( النفط والتنمية ) : منذ اكتشاف واستخراج النفط بالمملكة في النصف الأول من القرن الماضي ، ارتكزت سياستها في هذا الشأن على مرتكزات وأهداف أساسية، في مقدمتها استمرار الاكتشافات وتعزيز الاحتياطيات ، واستثمار ما أفاء الله تعالى به من خيرات في البناء والتحديث، وقدمت أنموذجا متميزا للتنمية الشاملة الحديثة وفي مقدمتها بناء ورخاء الوطن والمواطن.وواصلت : وأمس أعلن سمو وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان ، عن اكشاف “أرامكو السعودية” لحقلين جديدين للزيت الخفيف الممتاز والغاز ، مع استمرار حفر المزيد من الآبار لتحديد مساحة وحجم الحقلين، وهذه الإنجازات تجسد حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -على تعزيز قوة الاقتصاد الوطني وتعظيم موارده لتلبية خطط التطور النوعي للنهضة الحديثة ولتنمية المستدامة ، في الوقت الذي تحقق فيه المملكة مراحل تنويع مصادر الدخل العام واستمرار قوة الاقتصاد وقدراته على خارطة الاقتصاد العالمي.وختمت : ومن الركائز المهمة أيضا في السياسة النفطية السعودية ، حرص القيادة الرشيدة على استقرار الأسواق العالمية لهذه السلعة الاستراتيجية وإمداداتها ، بما يحقق مصالح جميع الدول المنتجة والمستوردة على السواء ، وتأكيد أهمية دور المملكة ومكانتها العالمية في ذلك.// يتبع //06:01ت م0005