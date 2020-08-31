وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( أرض المملكة.. واستشراف المستقبل ) : الخيرات التي تزخر بها أرض المملكة من مكامن ومصادر للطاقة، أمر يجد حسن التدبير والتخطيط والرعاية من لدن حكومة المملكة منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الـزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملـك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله-، وسمو ولـي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله-.وتابعت : فتعزيز وتنويع مصادر الـطاقة والـدخل هـو أحد أهم الأطر الـتي تعنى بها رؤية المملـكة، وتسعى من خلالها لـرسم ملامح أكثر إشراقا وازدهارا لمستقبل يعنى بأن تكون منهجيات وخطط المستقبل الاقتصادي على وجه الخصوص تعكس المكانة والقدرة التي تتمتع بها المملكة في هذا الشأن، وكيف أنها تستشرف المستقبل وتسابق الزمن في توظيف قدراتها لكي تواكب كافة الاحتياجات والمتغيرات المرتبطة بمصادر الـطاقة ومختلـف الجوانب الـتجارية والصناعية.وواصلت : يأتي إعلان صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالـعزيز، وزير الـطاقة، أنه بفضل من الله سبحانه وتعالـى، تمكنت شركة الـزيت العربية السعودية «أرامكو الـسعودية» من اكتشاف حقلين جديدين للزيت والغاز في الأجزاء الشمالية من المملكة، وهما: حقل «هضبة الحجرة» للغاز في منطقة الجوف، وحقل «أبرق التلول» للزيت والغاز في منطقة الحدود الشمالية.وما بينه سموه، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أن الغاز الغني بالمكثفات تدفق من مكمن الصارة بحقل هضبة الحجرة، شرق مدينة سكاكا، بمعدل 16 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوبا بنحو 1944 ) (ألـف وتسعمائة وأربعة وأربعين برميلا من المكثفات.وبينت : وما أضافه سمو وزير الطاقة، أن الزيت العربي الخفيف الممتاز غير التقليدي تدفق من مكمن الشرور في حقل أبرق التلول في الجنوب الشرقي من مدينة عرعر، بمعدل (3189 ( ثلاثة آلاف ومائة وتسعة وثمانين برميلا يوميا، مصحوبا بنحو 1.1 ) (مليون ومائة ألف قدم مكعبة قياسية من الغاز في الـيوم، فيما تدفق الـغاز من مكمن الـقوارة في الحقل نفسه، بمعدل 2.4 ) (مليونين وأربعمائة ألـف قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوبا ب 49 برميلا يوميا من المكثفات.// انتهى //06:01ت م0008