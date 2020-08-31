طرابلس 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم لقاء رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع رؤساء عشر بلديات، وتم خلاله إعلان تخصيص ميزانية عاجلة للبلديات سيجري صرفها خلال الأسابيع القادمة، واعتماد لائحة الإيرادات المحلية، كما تم التأكد على ضرورة إجراء إصلاحات إدارية واقتصادية لتحسين الخدمات وتحسين معيشة المواطن وتفعيل نظام الإدارة المحلية.وأشارت إلى لقاء رئيس مجلس النواب عقيله صالح، مع أعضاء تجمع "مستقلون"، حيث تم مناقشة مبادرة السلام التي أطلقها، كما جرى بحث تأكيد أعضاء التجمع على أن دعم مبادراتالسلام والحوار من المبادئ الأساسية للتجمع، كما شدد الحاضرون على دعم جهود رئيس مجلس النواب لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.وتناولت الوضع الوبائي لفيروس كورونا، موضحة تصريحات مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار، عن سبب تفاقم الوضع الوبائي وتسجيل ليبيا لأرقام قياسية من الإصابات بفيروس كورونا، مرجعا ذلك لضعف القدرة في التشخيص المعملي، مفيدا أن الوضع الوبائي في البلاد يتفاقم مع زيادة اتساع رقعة انتشار الوباء في العديد من المدن والمناطق.ونقلت لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري مع رئيسة البعثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز، والذي بيّن خلاله سامح دعم بلاده أي خطوات تدفع نحو التهدئة والتسوية السياسية في ليبيا، بما يحقق الأمن والاستقرار للشعب الليبي؛ مشيرا إلى ترحيب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب مؤخرًا، بشأن وقف إطلاق النار والعملياتالعسكرية في ليبيا.وتطرقت صحف ليبيا إلى لقاء الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط مع رئيسة البعثة بالإنابة ستيفاني وليامز لبحث مجمل التطورات على الساحة الليبية وسبل دفع جهود التسوية، موضحةأنهما اتفقا على أهمية البناء على الإعلانات التي كانت قد خرجت عن السراج وعقيله صالح لتثبيت وقف إطلاق النار، واستئناف تصدير النفط ، والعودة إلى الحوار السياسي.// انتهى //07:50ت م0012