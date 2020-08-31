القاهرة 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتركيز نشاط المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على توطين الصناعة ومنح أولوية لإنتاج السلع والمنتجات التي يتم حالياً استيرادها من الخارج ، خاصةً تلك التي تدخل في مكونات الإنتاج، بهدف تخفيض حجم الاستيراد.وسلطت الضوء على مقتل 77 مسلحا وإصابة أخر خلال عمليات مكافحة الإرهاب التي قامت بها القوات المسلحة المصرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية خلال المدة من 22 يوليو الماضي وحتى أمس مشيرة إلى مقتل وإصابة 7 من أفراد القوات المسلحة من بين ضابط وجنود بمناطق العمليات.وتحدثت صحف القاهرة عن الهجوم الإسرائيلي على مواقع لحركة حماس بقطاع غزة وذلك رداً على مواصلة إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرات من القطاع نحو الأراضي الاسرائيلية.وأخبرت بأنه سيتم اليوم توقيع اتفاق السلام السوداني في "جوبا " وذلك في تطور ينهى الصراعات المسلحة التي مزقت السودان على مدى العقود الماضية.وذكرت الصحف المصرية أن عدة دول أوروبية شهدت أمس مظاهرات حاشدة ضد الإجراءات التي تم فرضها لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد "کوفید ۱۹ "، وذلك مع تجاوز عدد الإصابات بالفيروس حوالي 35 مليونا والوفيات847 ألفا .ولفتت الانتباه إلى أن المخابرات الأمريكية أعلنت تعليقها الإفادات الشخصية التي تتم وجها لوجه بمجلس النواب والشيوخ حول أمن الانتخابات ، والاستعاضة عنها بتقارير مكتوبة للحفاظ على سرية المعلومات وذلك في تحد صريح للكونجرس الأمريكي قبيل الانتخابات الرئاسية.// انتهى //09:17ت م0014