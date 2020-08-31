طرابلس 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واسأعربت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، اليوم ، عن قلقها العميق إزاء الفوضى الأمنية والانتهاكات التي تجتاح مناطق غرب ليبيا.وقالت القيادة في بيان لها "إذ نتابع عن كثب التطورات الجارية في طرابلس، فإننا ندعم خطوات مكافحة الإرهاب وبسط النظام والقضاء على مسبّبات الفوضى الحاصلة، التي تهدد أمنوسلامة شعبنا وبلادنا، ومن ضمنها، تلك الإجراءات المتخذة لإنهاء توغل الميليشيات المسلحة وفرق المرتزقة التي تديرها أقطاب خارجية ، وتسعى لتنفيذ طموحاتها الاستعمارية على أرضنا".وأضاف البيان "إنّ عدم تدخل الجيش الوطني الليبي حالياً في عمليات إعادة الاستقرار في غرب البلاد لا يعني على الإطلاق أننا تركنا شعبنا يواجه هذا المصير، وإنما يعني أننا نعطيالفرصة للعقلاء من ممثلي القبائل والمناطق غرب ليبيا لأن يعملوا بأنفسهم على بسط النظام في تلك المناطق".وأشار إلى أن الجيش الليبي يتطلّع إلى أن تقود تلك الخطوات إلى إطلاق عملية سياسية ناجحة، من أجل إنهاء معاناة المواطنين".// انتهى //09:30ت م0016