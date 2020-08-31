عام / ألمانيا تسجل 610 إصابات جديدة بفيروس كورونا
الاثنين 1442/1/12 هـ الموافق 2020/08/31 م واس
برلين 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واس
سجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 610 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 3 حالات وفاة .
وأفاد معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 242.381 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9.298 حالة وفاة ، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 216.200 حالة .
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