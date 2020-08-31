الرياض 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية أوزبكستان الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.// انتهى //09:44ت م0018