الدمام 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واستنظم غرفة الشرقية ممثلة باللجنة المالية؛ بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" بعد غدٍ، ورشة عمل عن بعد بعنوان "الحلول التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة".وتبحث الورشة، أهم الحلول التمويلية التي تساعد قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من مواصلة أعمالها والنهوض وسط الأزمات الاقتصادية الحاصلة في العالم، وأهمية الاستفادة من البرامج والمبادرات التي تقدمها الهيئة للقطاع، وآلية الحصول على التمويل المناسب بما يضمن استمرار عمل الشركات المنتسبة للقطاع ويطور من آلياته وخدماته، ويحسن من أداءه على المستوى البعيد.// انتهى //10:47ت م0027