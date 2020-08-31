جدة 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واسافتتح معالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح بن علي التركي في مقر الأمانة أمس, مشروع الرقابة والتحكم بالنفايات بحضور معالي مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور غانم الحميدي ونائب معالي الأمين المهندس علي القرني.واطلع معالي الأمين يرافقه مساعد وزير الشؤون البلدية وقيادات الأمانة, على المنصة الإلكترونية الموحدة للرقابة والتحكم بإدارة النفايات, وتسجيل المنتجين المنتظمين بنظام تأهيل الناقلين ومزودي الخدمة للربط بين المنتج والناقل من خلال تعاقد إلكتروني مع متابعة الخطط التشغيلية, وتجهيز مركز للتحكم بإدارة النفايات بواسطة أنظمة التتبع, وإصدار تقارير التفتيش الميدانية إلكترونيا بما في ذلك جدولة أعمال المراقبين ورصد المخالفات وفق الاشتراطات المتعلقة بمنع التلوث البيئي – الإلقاء العشوائي – مع إحكام الرقابة والفرز من المصدر, والتخلص الآمن.يُذكر أن المشروع يهدف إلى منع انتشار الإلقاء العشوائي للنفايات ومنع النقل إلى المردم بشكل عشوائي مع إيجاد الوعي الكافي لمنتجين النفاياتومنع المرادم الخطرة بالمحافظة.// انتهى //10:51ت م0029