الدوادمي 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واستجاوز عدد المستفيدين من مبادرة " خليك فالبيت ودواؤك يجيك " التي ينفذها مستشفى الرفايع في الجمش بمحافظة الدوادمي، 120 مستفيداً ومستفيدة خلال الأشهر الثلاثة الماضية .وتأتي المبادرة ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها صحة الرياض للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ومنع انتشاره، والحد من التجمعات، وتوفير جميع الخدمات للمرضى والمراجعين ، من خلال التواصل مع قسم تجربة المريض هاتفياً وتزويد الصيدلية برقم الملف والعلاج المطلوب لتحضيره وتوصيله من خلال التطبيقات الذكية.وتتضمن آليه العمل استقبال الصيدلية الخارجية للمستشفى الوصفات العلاجية للمرضى وبعد الفحص والتأكد يتم تعبئة الوصفة المعتمدة بحيث يتم جمع وصفات كل مريض على حده ومن ثم يتم الاتصال على المريض وإبلاغه بتوصيل الأدوية والمستلزمات الطبية ، حيث يتم استلامها من قبل الفريق المختص في الأوقات المحددة وتسليمها إلى المرضى بعد أن يتم إشعار كل مريض برسالة .// انتهى //10:57ت م0031