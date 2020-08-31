الخرطوم 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على احتضان مدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، اليوم، حفل التوقيع على اتفاق السلام السوداني بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة.وأشارت صحف الصباح إلى إعلان وزارة الداخلية السودانية، أمس، ارتفاع حصيلة ضحايا السيول إلى 88 وفاة و44 إصابة.وعرجت على تشديد الجامعة العربية وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أمس، على تثبيت وقف إطلاق النار في عموم الأراضي الليبية، والاستئناف الكامل لعمليات إنتاج وتصدير النفط، والعودة إلى الحوار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة.ولفتت صحف الإثنين الانتباه إلى مقتل 77 عنصراً مسلحاً بشمال سيناء في إطار استكمال جهودها لمكافحة الإرهاب.وسلطت الضوء على تحذير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" من أنه قد يتعذر على نصف سكان لبنان الوصول إلى احتياجاتهم الغذائية الأساسية بحلول نهايةالعام.// انتهى //11:00ت م0032