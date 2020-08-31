رام الله 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تغطية أخبار فيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل حالتي وفاة و536 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و156 حالة تعافي خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد إجراء 4135 فحصًا في الضفة الغربية وقطاع غزة.وأبرزت الصحف إعلان أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" اللواء جبريل الرجوب عن الاجتماع الذي سيعقده الرئيس محمود عباس الخميس المقبل مع الأمناء العامين لفصائل العمل الوطني.وسلطت الصحف الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث اعتقلت قوات الاحتلال ستة فلسطينيين من الضفة الغربية، فيما قصفت دبابات الاحتلال الإسرائيلي، موقعين وسط وجنوب قطاع غزة، وأوقعت أضرارًا بممتلكات الفلسطينيين .وأوردت صحف فلسطين إعلان وزارة الخارجية الفلسطينية، بتسجيل 4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 241 حالة وفاة، كما ارتفعت الإصابات إلى 5722 إصابة ، وحالات التعافي إلى 1910 حالة.ونشرت مطالبة وزارة الخارجية الفلسطينية، الهيئات الأممية المختصة، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ومنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، بسرعة التحرك لحل مشكلة أقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على منع سفر وتنقل الأسر الفلسطينية التي لديها مواليد جدد.ورصدت اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين ، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.// انتهى //11:09ت م0033