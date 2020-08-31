الجزائر 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020م واسأبرزت عناوين الصحف الجزائرية الصادرة اليوم ما تناوله اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون أمس، مشيرة إلى مواضيع محاربة عصابات الأحياء السكنية التي توظف مالاً فاسداً وضرورة إعادة الاعتبار للصناعات الدوائية المحلية مع إعادة بعث مشروع السد الأخضر لوقف زحف رمال الصحراء على مناطق ومدن شمال البلاد.وأخبرت عن تواصل الجهود الدولية لحل الأزمة الليبية وسط ظروف اقتصادية صعبة تعيشها ليبيا، جراء تعطل المؤسسات الاقتصادية بفعل تدهور الوضع الأمني لاسيما قطاع النفط المورد الرئيس لاقتصاد البلد.ونقلت إعلان حكومة تصريف الأعمال في لبنان عن أن عدد قتلى انفجار مرفأ بيروت ارتفع إلى 190 شخصا وتجاوز عدد الجرحى 6500، منوهة أن الرئاسة اللبنانية تسابق الزمن من أجل الانتهاء من تعيين رئيس وزراء جديد قبل زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.وواصلت رصد مستجدات وباء فيروس كورونا في العالم، مخبرة عن بلوغ عدد الإصابات بالفيروس رقم 25 مليونا و29 ألفا و250 حالة، بينها 842 ألف و915 حالة وفاة، مبينة بأن أربع من أصل كل عشر إصابات في الولايات المتحدة والبرازيل وهما البلدان الأكثر تضرراً.// انتهى //11:13ت م0034