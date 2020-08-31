المدينة المنورة 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واسأرست أمانة المدينة المنورة مشروع ضبط جودة تنفيذ الأعمال المدنية لمشاريع تمديد المرافق العامة بالمدينة المنورة على إحدى الشركات الوطنية المؤهلة.وأوضحت أمانة المدينة المنورة أن العقد يمتد لثلاث سنوات، حيث يأتي هذا المشروع ضمن إستراتيجية وخطة شاملة لتحسين وتطوير ورفع منظومة جودة أعمال تمديد المرافق العامة إلى أفضل مستوى ممكن، وجعلها أكثر انسيابية، وفق أفضل معايير ومواصفات إنشاء البنية التحتية، ويتضمن المشروع توحيد المواصفات وتنظيم الإجراءات في سبيل رفع الجودة الفنية، وضمان الحصول على أفضل النتائج وتحقيق الأمان والأداء الأفضل.وأكدت أمانة المدينة المنورة أنه سيتم تطبيق التحديث الذي صدر مؤخراً للمواصفات العامة للأعمال المدنية في مشاريع تمديد المرافق العامة، الذي شمل تطوير منظومتي إصدار تصاريح الحفر ومراقبة الجودة، وتضمين طرق الحفر الحديثة وفق أفضل الممارسات المحلية والعالمية، فيما ستقوم الفرق الميدانية لأمانة المنطقة بتنفيذ جولات ميدانية عشوائية على مشاريع المقاولين للتأكد من جودة التنفيذ والمواد المستخدمة لإعادة الوضع لحفريات المرافق العامة.// انتهى //11:14ت م0035