تونس 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واسنقلت الصحف التونسية الصادرة اليوم، حالة الترقب التي تعيشها الأوساط السياسية في تونس في انتظار عقد مجلس نواب الشعب جلسة غدًا، للتصويت على أعضاء الحكومة التي اقتراحها رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي.وأشارت إلى تسجيل وزارة الصحة التونسية 113 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 3686 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 76 شخصًا.وتطرقت صحف الاثنين مغاربيًا إلى تأكيد الجامعة العربية وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، على تثبيت وقف إطلاق النار في عموم الأراضي الليبية، والاستئناف الكامل لعمليات إنتاج وتصدير النفط، والعودة إلى الحوار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة.ولم تغفل صحف اليوم تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث اعتقلت قوات الاحتلال ستة فلسطينيين من الضفة الغربية، فيما قصفت دبابات الاحتلال الإسرائيلي، موقعين وسط وجنوب قطاع غزة.وتناولت صحف تونس إعلان السلطات الصحية الفرنسية تسجيل 5413 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.// انتهى //11:24ت م0038