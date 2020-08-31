المدينة المنورة 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واستنظم الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة غداً, لقاء افتراضياً للتعريف بـ "هيئة تنمية الصادرات السعودية" وذلك عبر منصة البث المباشر" Zoom".ويتحدث خلال اللقاء أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح السلمي, للتعريف بالهيئة, وأبرز خدماتها, وجوانب برنامج حوافز التصدير الذي تقدمه الهيئة للمستفيدين.// انتهى //11:29ت م0040