اقتصادي / "الصادرات السعودية" .. لقاء تعريفي بـ "غرفة المدينة المنورة"
الاثنين 1442/1/12 هـ الموافق 2020/08/31 م واس
المدينة المنورة 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واس
تنظم الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة غداً, لقاء افتراضياً للتعريف بـ "هيئة تنمية الصادرات السعودية" وذلك عبر منصة البث المباشر" Zoom".
ويتحدث خلال اللقاء أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح السلمي, للتعريف بالهيئة, وأبرز خدماتها, وجوانب برنامج حوافز التصدير الذي تقدمه الهيئة للمستفيدين.
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11:29ت م
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