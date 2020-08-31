الرباط 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واسواصلت الصحف المغربية الصادرة اليوم متابعتها للوضعية الوبائية لفيروس كورونا المستجد بالمغرب، في ظل استمرار ارتفاع أعداد الإصابات بمعدل يتراوح ما بين 1000 و 1400 إصابة يوميًا وما بين 30 و40 حالة وفاة في اليوم، لافتة إلى توقعات الخبراء أن المغرب بدأ الدخول في الموجة الثانية من الفيروس، والتي يتوقع أن تستمر إلى حدود شهر مارس المقبل.وتوقفت صحف الرباط عند التقرير الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، حول النزاع الإقليمي حول الصحراء، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي أعلن فيه أن الهدف من العملية السياسية هو التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع، مشددًا على أن العملية ينبغي أن تستند إلى مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب.وتطرقت صحف الاثنين إلى الزيارة الجديدة التي من المنتظر أن يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنان، للمرة الثانية بعد انفجار مرفأ بيروت، في محاولة ضغط جديدة لتشكيل حكومة بمهمة محددة تخرج البلاد من أزمتها العميقة.وتحدثت الصحف عن فشل مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وأثيوبيا، في التوصل إلى مسودة اتفاق أولية، تجمع رؤى الدول الثلاث حول ملء وتشغيل السد.وأخبرت عن بدء تركيا مناورات عسكرية مشتركة مع الأمريكيين في شرق المتوسط وتشديدها على حقوقها في المنطقة.وأفادت صحف المغرب أن دول أوروبية عدة شهدت مظاهرات حاشدة ضد الإجراءات التي فُرضت لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد (کوفید ۱۹)، وذلك مع تجاوز عدد الإصابات بالفيروس حوالي 35 مليون إصابة والوفيات847 ألف وفاة.// انتهى //11:30ت م0041