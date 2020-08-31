جدة 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واستنظم مكتبة الملك فهد العامة بجدة غداً ، دورة تدريبية عن بُعد بعنوان "تقنيات القراءة السريعة" ، بالتعاون مع الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز .وتتناول محاور الدورة التي تأتي ضمن برنامج "فنون الفصحى" ، وتقدّمها أستاذ الأدب القديم المساعد بقسم اللغة بجامعة جدة الدكتوره ساره بنت عبدالملك الشريف ، شرح مفهوم القراءة ، ومدخل إلى القراءة السريعة ، وتمرينات قبل القراءة ، واستعراض مشكلات القراءة ، وتقنيات تسريع القراءة ، والتطرق للخطوات الخمس للقراءة المتعمقة ، بجانب تطبيقات عملية للقراءة السريعة .ودعت المكتبة المهتمين من الجنسين إلى حضور الدورة المحددة من الساعة الخامسة وحتى التاسعة مساءً .// انتهى //11:53ت م0044