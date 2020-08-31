ثقافي / "تقنيات القراءة السريعة" دورة تدريبية تنظمها مكتبة الملك فهد العامة بجدة غداً
الاثنين 1442/1/12 هـ الموافق 2020/08/31 م واس
جدة 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واس
تنظم مكتبة الملك فهد العامة بجدة غداً ، دورة تدريبية عن بُعد بعنوان "تقنيات القراءة السريعة" ، بالتعاون مع الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز .
وتتناول محاور الدورة التي تأتي ضمن برنامج "فنون الفصحى" ، وتقدّمها أستاذ الأدب القديم المساعد بقسم اللغة بجامعة جدة الدكتوره ساره بنت عبدالملك الشريف ، شرح مفهوم القراءة ، ومدخل إلى القراءة السريعة ، وتمرينات قبل القراءة ، واستعراض مشكلات القراءة ، وتقنيات تسريع القراءة ، والتطرق للخطوات الخمس للقراءة المتعمقة ، بجانب تطبيقات عملية للقراءة السريعة .
ودعت المكتبة المهتمين من الجنسين إلى حضور الدورة المحددة من الساعة الخامسة وحتى التاسعة مساءً .
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11:53ت م
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