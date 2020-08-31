الرياض 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واساستقبل معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف ، بمكتبه في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض، اليوم , سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدي المملكة علي حسن الكايد .وتم خلال الاستقبال مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث أوجه التعاون المشترك بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية في إطار الشراكة الاستراتيجية المتميزة بين الجانبين.شارك في اللقاء الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز العويشق .// انتهى //14:26ت م0104