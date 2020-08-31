الدمام 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واسكشفت أمانة المنطقة الشرقية اليوم عن أبرز أعمالها ضمن خطة تحسين المشهد الحضري وإزالة التشوّه البصري خلال النصف الأول من العام الجاري 2020م في مختلف مدن ومحافظات المنطقة وذلك بهدف إيجاد الأثر الإيجابي الذي يتوافق مع خدمة المواطن والمقيم، مؤكدة سعيها لتكثيف المبادرات النوعية التي تسهم في نهضة المنطقة وجمالها.وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان، أن الأمانة قامت بإصلاح 901.079 مترا مربعا من حفر الشوارع، وإصلاح 2400 محول كهرباء، وتنسيق وزراعة 10.502.595 من الورود والأشجار المختلفة، وإزالة 2519 حوشا واستراحة ومخيما عشوائيا مخالفا، ومعالجة 166.039 مترا طوليا من الأرصفة، وإصلاح 1164 لوحة إرشادية، ومعالجة 572 واجهة للمباني والمحلات.وأضاف الصفيان إلى أن الأمانة أزالت 6029 لوحة دعائية مخالفة، وطمس 17.808 أمتار من الكتابات المشوهة، وإزالة 1466 من المظلات والهناجر، و904.108 أمتار مكعبة من مخلفات الردم، ومعالجة وضع 2973 من البائعين الجائلين، ومعالجة وضع 86.466 حاوية نظافة، وإصلاح 75.507 من أعمدة الإنارة المتهالكة، وإزالة 7686 سيارة متهالكة، وكذلك إصلاح وتأهيل 4.840.254 مترا مربعا من الحدائق وملاعب الأطفال.وأكد الصفيان مضاعفة الجهود التي تقوم عليها الأمانة وتفعيل الخطة التي تم إعدادها بحسب النطاق الجغرافي، مشيرا الى حرص الأمانة على أن تتوافق الخطة مع المظهر الحضاري المرغوب إبرازه، مضيفاً إلى أن الأمانة مستمرة بتحديث خططها والتنسيق بين بلدياتها لاستقبال المبادرات ومناقشتها ووضع الاشتراطات اللازمة لأنسنة المُدن وجعلها مُدُن صديقة للإنسان.//انتهى//14:27ت م0105