الطائف 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واسأسفرت حملة ميدانية لمراقبي بلدية الطائف الجديد الفرعية على الأنشطة الغذائية " المطاعم، الملاحم، المطابخ، البوفيهات، المخابز ومحلات بيع المواد الغذائية " بشمال الطائف عن إغلاق ثلاثة مطاعم مخالفة بعد رصد تجاوزات صحية منها سوء أدوات التحضير وإذابة المجمدات بطرق غير صحية ، وتدني مستوى النظافة وسوء الحفظ والتخزين ، بالإضافة الى رصد مواد منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر، وأخرى تتعلق بانتهاء الشهادات الصحية والرخص البلدية.وأوضحت أمانة الطائف أن الأنشطة التي تم إغلاقها سبق أن قام الفرع البلدي بإنذارها حيال المخالفات المرصودة إلا أنها لم تمتثل للتعليمات مما استدعى الاغلاق لحين تصحيح التجاوزات، وتستمر الرقابة الميدانية على الأنشطة الغذائية، والأنشطة ذات العلاقة بالمستهلك ، في أرجاء الطائف لضمان سلامة المعروضات وتطبيق الاشتراطات الصحية واللوائح البلدية.وبينت الأمانة أن الفروع البلدية بشمال الطائف كثفت جهودها الميدانية لتطال مختلف الأنشطة بالأحياء والتجمعات السكانية وعلى الطرق العامة والسريعة، وتم إخضاع أكثر من 500 2 محلاً تجارياً للرقابة المستمرة ، بالإضافة الى برنامج المتابعة المستمرة للأنشطة التي رصدت بها ملاحظات صحية وذلك لمتابعة تطبيقها للاشتراطات .// انتهى //14:33ت م0107