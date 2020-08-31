الرياض 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واسزار مدير عام معهد إعداد القادة عبدالله بن فيصل حماد، نادي العلا الرياضي بمحافظة العلا بمنطقة المدينة المنورة، وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، بهدف تفقد منشآت النادي وبحث إمكانية الاستفادة منها في المشاريع الرياضية التي يعكف عليها المعهد خلال الفترة المقبلة.واطلع حماد، على كافة مرافق المنشأة بتواجد رئيس قطاع التنمية الاقتصادية والمجتمعية بالهيئة الملكية لمحافظ العلا محمد الشمري وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي، واستمع الجميع لشرح مفصل عن الإمكانيات المتوفرة وأبرز الاحتياجات التي تسهم في مساعدة النادي على تلبية احتياجات شباب وشابات المحافظة من أجل ضمان ممارسة النشاط الرياضي في عدد من الألعاب المختلفة.// انتهى //14:34ت م0108