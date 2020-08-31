الباحة 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واسنفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة أمس, برنامج كلمات توجيهية في الأمن الفكري "عن بعد" لمنسوبي الفرع والهيئات بالمنطقة, وذلك لرفع مستوى الوعي العام وتأصيل قضايا الأمن الفكري .وتناولت أبرز الكلمات التي قدّمت عن السمع والطاعة لولي الأمر, ونبذ الفرقة والاختلاف, بالإضافة إلى التحذير من التحزب, والفرق الضالة.وقد انطلقت سلسلة اللقاءات بكلمة توجيهية لمدير عام الفرع بالباحة منصور بن علي شراحيلي بعنوان "السمع والطاعة ولزوم ولي الأمر", حيث بيّن فيها النصوص الشرعية للسمع والطاعة وما يترتب على التمسك بها من صلاح للمجتمعات.وتأتي هذه الكلمات واللقاءات ضمن خطة عمل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة التوجيهية لتعزيز الأمن الفكري والانتماء والمواطنة.// انتهى //14:34ت م0109