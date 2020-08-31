الباحة 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واسعقدت وكيلة جامعة الباحة الدكتورة رحمة بنت محمد الغامدي اليوم, عن بعد اجتماعاً مع وكيلات الكليات والعمادات المساندة ومساعدات مشرفي المراكز, وذلك لمناقشة استعدادات بدء العام الجامعي الحالي.وقدمت الدكتورة الغامدي خلال الاجتماع الشكر والتقدير للجميع على ما قدموه من جهود كبيرة لإنجاز العمل في ظل جائحة كورونا, واجتيازهم تلك المرحلة رغم الصعوبات والتحديات بكل نجاح، حسب ما أثبتته التقارير والإحصاءات التي عكست قدرة الجامعة على التعامل مع مختلف الظروف وقدرتها على التكيف مع جميع أساليب وإستراتيجيات التعليم بفضل الله، مؤكداً على استمرارية تلك الجهود وتقديمها في الفصل الأول لضمان استمرار الاستفادة القصوى للطلاب والطالبات.// انتهى //14:35ت م0110