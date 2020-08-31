الجبيل 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واسكثّفت بلدية محافظة الجبيل، جهودها المستمرة ضمن حملاتها مع الجهات ذات العلاقة لتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري.وأكد رئيس البلدية المهندس نايف بن فيصل الدويش تحقيق أهداف الخطة التي وضعتها البلدية لتحسين المشهد الحضري التي شارك فيها 550 رجل نظافة تدعمهم 266 معدة مختلفة للتخلص من النفايات إضافة إلى معالجة 16 عنصراً من عناصر التشوه البصري سعياً منها إلى تحسين المشهد الحضري بالمحافظة التي تركزت على إزالة الأنقاض ومسح الساحات بكمية 3450 متراً مكعباً وإزالة النفايات الصلبة بكمية 5200 متر مكعب والكنس الآلي واليدوي بكمية 1050 متراً مكعباً وإزالة النفايات الصلبة بسوق الأغنام بكمية 2400 متر مكعب.وأشار الدويش إلى أن الفرق الميدانية لتحسين المشهد الحضري قاموا بإصلاح أكثر من (3450) متراً مربعاً من حفر الشوارع و (9) من محولات الكهرباء و (7) لوحة إرشادية لأسماء الشوارع وأرقام المباني، و (4600) متر طولي من تآكل الأرصفة المتهالكة وتنسيق وزراعة (4838) شجرة ووردة وإزالة ( ٧٣) بناءً عشوائياً واستراحة ومخيماً عشوائياً و (52) لوحة دعائية مخالفة.وأشار الدويش إلى أن الفرق الميدانية في المحافظة تواصل عملها من خلال صيانة وترتيب وتنسيق الحدائق والمسطحات الخضراء وتنظيف المنتزهات وإزالة الأعشاب والحشائش الضارة من جانبي الطرق الرئيسة والفرعية وتأهيل الجزر الوسطية للشوارع الرئيسية.// انتهى //14:37ت م0111