عنيزة 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واسعقدت إدارة التعليم بمحافظة عنيزة، ممثلة في قطاع تعليم البنات،أمس ، لقاءً بعنوان "العمل المنظومي بين المدرسة والبيت،بحضور نحو 300 مستفيدة من المشرفات التربويات، وقائدات المدارس والمرشدات الطلابيات بهدف تعزيز التعلم والتعليم عن بعد في منصة مدرستي.ورحب مدير تعليم عنيزة خالد بن جايز الحربي بجميع المشاركين في اللقاء، مؤكداً أن هذا العام يتطلب تكاملاً إيجابياً، ويعول فيه على الأسرة وعلى الأسرة التعليمية .من جانبها أوضحت مساعد مدير تعليم البنات شعاع الخليفة أنه جرى تقديم 22 برنامجاً تدريبياً لتأهيل المعلمات في (التعليم عن بعد)، حيث تحتاج هذه المرحلة إلى أسلوب مختلف في التعامل مع المتابعة الجادة والمستمرة .// انتهى //14:39ت م0112