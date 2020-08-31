الرياض 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واسالتقى مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض الدكتور هاني بن سالم الحارثي في مقر الفرع اليوم، مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس محمد بن سليمان السويل.وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين الجهتين فيما يخدم بيوت الله وفق رؤية المملكة 2030.من جهة أخرى، التقى الدكتور الحارثي اليوم، مدير شعبة التوجيه الفكري والمعنوي بإدارة السجون بالمنطقة المقدم محمد بن عطية المالكي، وبحثا خلال اللقاء البرامج الدعوية والتوعوية والدروس العلمية التي يقدمها دعاة الفرع لنزلاء سجون المنطقة.// انتهى //14:45ت م0117