تبوك 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واسوقعت لجنة المسؤولية الاجتماعية بالغرفة التجارية الصناعية بمنطقة تبوك مع جمعية الأمير فهد بن سلطان الخيرية الاجتماعية بالمنطقة اليوم، اتفاقية لتفعيل برنامج التمكين الأسري لمستفيدي الجمعية ومستفيدي الضمان الاجتماعي بالمنطقة.وأوضحت رئيسة اللجنة نسرين بصري، أن الهدف من هذه الاتفاقية هو تحسين جودة الحياة للأفراد من خلال السعي نحو تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات المجتمعية المشتركة، والدورات التطويرية، مشيرةً إلى أن اللجنة ستركز على إقامة وتنظيم برامج لتحفيزهم على عمليات الإدخار وكيفية إدارة الإنفاق ، وطرق بداية افتتاح المشروعات التجارية وتنميتها، وتعزيز ثقة الفرد ودعمه بإيجاد حلول لما يواجهه من عقبات، وتمكين نفسه وأسرته ليكونوا منتجين فعالين في المجتمع.// انتهى //15:36ت م0142