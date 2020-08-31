الرياض 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واسعقدت هيئة الموسيقى مساء أمس عن بعد اللقاء الثالث من ملتقى "موسيقانا" الشهري.واستعرض اللقاء الذي شارك فيه مجموعة من المواهب الوطنية الشابة واقع الحراك الموسيقي السعودي وتطلعات العاملين فيه.يذكر أن هيئة الموسيقى عقدت لقاءين سابقين خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة جهاد الخالدي، تحت شعار "موسيقانا"، بمشاركة عدد من المهتمين بالقطاع الموسيقي بمختلف تخصصاتهم من مؤلفين وعازفين ومطربين ومتخصصين في التعليم الموسيقي والمستثمرين، وذلك لتعزيز التواصل بين الهيئة ومنسوبي القطاع الموسيقي وتبادل الأفكار حول سبل تطوير صناعة الموسيقى السعودية.// انتهى //15:49ت م0145