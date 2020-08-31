بيروت 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.68%، أي ما يعادل 4 نقاط ، ليغلق عند مستوى 597.45 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 53 ألفاً و726 سهماً، بقيمة 568 ألفا و643 دولارا امريكيا، نفّذت من خلال 31 صفقة.كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و204 آلاف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و162 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //16:05ت م0151