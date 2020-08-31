المدينة المنورة 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واسحصلت كلية الهندسة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة على الاعتماد الكامل من منظمة الاعتماد الدولية (ABET) لجميع برامج الكلية لمدة ست سنوات، وحتى العام ٢٠٢٦م.وأبان سمو رئيس الجامعة الأمير ممدوح بن سعود بن ثنيان أن الجامعة تعمل على تطوير برامجها ومخرجاتها الأكاديمية من خلال الحصول على الاعتمادات الدولية في البرامج التعليمية، والعمل على تطوير مهارات الأساتذة الجامعيين والباحثين والطلبة، لا سيما وأن التعليم اليوم يعد ركيزة أساسية في بناء وتطور المجتمعات.من جهته أشار عميد كلية الهندسة الدكتور صالح الأحمدي، إلى أن الاعتماد الأكاديمي يُعد تأكيداً على أن برامج الكلية أو الجامعة تفي بمعايير الجودة والتحسين المستمر، وقد حصلت جميع أقسام كلية الهندسة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة على الاعتماد الدولي غير المشروط لمدة ست سنوات من قبل مجلس الاعتماد للهندسة والتكنولوجيا (ABET)، حيث يعتبر الاعتماد كاملاً إذا تم منح البرنامج الأكاديمي الاعتماد للمدة القصوى، وهي ست سنوات.وأوضح الدكتور الأحمدي أن فكرة الاعتماد الدولي تتمحور حول حصول برامج الكلية على تقييم رسمي معترف به عالمياً يؤكد على توافق الإجراءات والأنشطة المتبعة بالكلية مع المعايير الأكاديمية الدولية ، مما يساهم في الارتقاء بجودة التعليم العالي في جميع أنشطة المؤسسة التعليمية والإدارية كمدى تحقق الأهداف التعليمية للبرنامج، اكتمال دورة التحسين المستمر، شمولية خطة البرنامج لمتطلبات التخصص، قوة المناهج من الجانب النظري والعملي، توفر المعامل والورش التدريبية الحديثة، كفاءة أعضاء هيئة التدريس، كفاءة الخدمات المساندة والدعم المقدم من المؤسسة التعليمية.//انتهى//16:05ت م0152