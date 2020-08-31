حفر الباطن 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واسكرم صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن رئيس المجلس التنسيقي للمسؤولية الاجتماعية "الفاء" -بحضور مدير الشؤون الصحية بالمحافظة ناصر بن راشد الصافي- الداعمين لبرامج وأنشطة "الفاء" خلال جائحة كورونا كوفيد -19 وذلك بمقر المحافظة.ونوه سموه بما قدمته الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للحفاظ على صحة المواطن والمقيم وسلامتهما ، وهو ما ظهر من خلال الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها وزارة الصحة.ولفت سموه النظر إلى أن هذه المبادرات من أبناء وبنات الوطن تأتي انطلاقاً من تعاليم الدين الحنيف، واستشعاراً بدورهم تجاه الوطن، وتقديرًا لجهود الجهات كافة في مواجهة الجائحة.// انتهى //16:21ت م0156