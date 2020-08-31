القاهرة 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واسدفعت عمليات البيع لجني الأرباح بمؤشرات البورصة المصرية للتراجع لدى إغلاق تعاملات اليوم بعد موجة ارتفاعات سجلتها الأسهم خلال الجلسات الماضية قادت مؤشرات السوق للاقتراب من مستويات المقاومة الفنية تزامنا مع ترقب أي أنباء جديدة بشأن الشركات.وفقد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1ر3 مليارات جنيه من قيمته ليسجل 9ر630 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 1ر2 مليار جنيه، استحوذت سوق الأسهم على 5ر1 مليار جنيه .وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) بنسبة 6ر0% ليغلق عند مستوى 99ر11365 نقطة، كما تراجع مؤشر (إيجي إكس 70) للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 64ر0% لينهي التعاملات عند مستوى 57ر1848 نقطة، وفقد مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا 6ر0% من قيمته لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 15ر2763 نقطة.// انتهى //16:30ت م0158