الدمام 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واسقامت أمانة المنطقة الشرقية بتركيب 200 عمود إنارة (LED) في مركز الرفيعة والعاذرية، بالإضافة إلى تركيب 70 عمود إنارة جمالية (LED) وفوانيس جمالية بالشوارع والأحياء الداخلية والجانبية وكذلك بمداخل قرية الشيحية والعاذرية.وجرى سفلتة بعض الشوارع المعتمدة في مركز الرفيعة ومركز البوبيات ومركز الشيحية ومركز أم غور ومركز أم عقلاء، حيث تأتي هذه الجهود لرفع مستوى الخدمات وإبراز المظهر الجمالي في المدينة، وتقديم الخدمات الشاملة لتحقيق بيئة متكاملة للمواطن والمقيم، وكذلك تحسين المشهد الحضري، بما يتماشى مع تعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية.// انتهى //16:30ت م0159