حائل 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واسأطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية في منطقة حائل بالتعاون مع صندوق الوقف الصحي ومركز الدعم المجتمعي مبادرة "في حائل.. الوقاية.. هدف وغاية", التي تهدف إلى توزيع أكثر من (٤٠٠٠٠) كمامة، بالإضافة لبعض التجهيزات الاحترازية في المساجد والجوامع التابعة لفرع الوزارة بالمنطقة , وذلك للحد من انتشار جائحة كورونا .جاء ذلك خلال لقاء مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة حائل الشيخ عبد الله بن محمد المجماج أمس بمقر الفرع, مدير عام فرع وزارة تنمية الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فريح بن محمد العياد يرافقه مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بحائل عبد العزيز بن حمود الحميان.وأوضح الشيخ المجماج أن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود المبذولة في التصدي لجائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) وتكثيف التوعية بأهمية لبس الكمامة في مختلف الأماكن العامة والتجمعات وبيان ما لها من أثر في تخفيف انتقال الفيروس وانتشاره، مؤكداً حرص معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على بذل كل ما من سبيله تحقيق المحافظة على سلامة صحة الجميع.// انتهى //17:06ت م0164