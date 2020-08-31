مكة المكرمة 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أكثر من 900 زيارة إشرافية لتقديم الدعم للمدارس في التهيئة والاستعداد لليوم الأول لانطلاقة العام الدراسي الجديد والإجابة على الاستفسارات حول ‫منصة مدرستي والاطلاع على الاستعدادات في تعزيز وتجسير التواصل مع الأسر خلال الرحلة التعليمية للطلاب والطالبات عن بعد.وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي على أهمية تظافر الجهود من الجميع في تقديم الخدمة المميزة واستمرار الزيارات للمدارس ليكون أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات على درجة عالية من الجاهزية والاستفادة من منصة مدرستي أكبر قدر ممكن ليواصلوا طريقهم في مواصلة طلبهم العلم والمعرفة .وأوضح الزائدي على أهمية الاستفادة من منصة مدرستي وقناة عين التعليمية واللتان تهدفان لمساعدة الطلاب والطالبات على رحلتهم التعليمية عن بعد وأن دور الأسرة في المتابعة مهم ليحقق أبنائهم وبناتهم النجاح في رحلتهم التعليمية عن بعد فالمتابعة المستمرة من أولياء الأمور لأبنائهم تصنع الهمّة العالية لديهم لمتابعة دروسهم عن بعدوحث المدير العام أولياء أمور الطلاب والطالبات باستشعارهم دورهم المهم كونهم الشريك الأكبر والفعال في توعية أبنائهم وبناتهم واطلاعهم على الأنظمة والتعليمات الخاصة بالتعليم عن بعد وما ورد في قواعد السلوك والمواظبة؛ مؤكدا على ضرورة دخول منصة مدرستي وأن تعاون الأسر مع المدرسة في تنفيذ التوصيات الواردة حول التعليم عن بعد يدعم رسالتها التربوية والتعليمية، مبينًا بأن التواصل المستمر مع المدرسة يساعد الأبناء في التغلب على الصعوبات والمشكلات التي تواجههم في عملية التعلم عن بعد وأن متابعتهم وسؤالهم وتقييمهم عما تعلموه يشعرهم بحرص أسرهم عليهم ويحفزهم على التفوق .// انتهى //17:08ت م0166