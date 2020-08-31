مكة المكرمة 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واسألزمت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة ببلدية العتيبية الفرعية مُلَّاك الأراضي في مخطط حي الضيافة بمكة المكرمة، بتنظيف الأراضي المملوكة لهم، وذلك في إطار جهودها لتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري ورفع المخلفات الصلبة من الأحياء والشوارع والأراضي البيضاء.وشددت الأمانة على تطبيق العقوبات والغرامات والجزاءات على كل مخالف حسب لائحة الغرامات المعتمدة، و الإهتمام والعناية برفع مُخلَّفات البناء الموجودة حالياً أولاً بأول، وإلزام أصحاب العقار و مُلَّاك الأراضي الراغبين في أعمال الترميم والبناء والإصلاح بتوفير حاويات لجمع مخلفات البناء وتطبيق الغرامات على المخالفين.كما أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة ببلدية العمرة بالعاصمة المقدسة 3 معامل للحدادة ضمن نطاق البلدية لعدم وجود ترخيص ومخالفا للاشتراطات البلدية.وأسفرت الجولات الرقابية عن ضبط معامل الحدادة الغير مرخصة والمخالفة للاشتراطات البلدية، وتم إغلاقها فورًا وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.// انتهى //17:12ت م0168