السيح 12 محرم 1442 الموافق 31 أغسطس 2020 واسالتقى رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج الدكتور عبدالعزيز الحامد في مكتبه بمقر الجامعة في مدينة السيح اليوم , وكيل وزارة التعليم للتعليم الجامعي الدكتور عبدالرحمن بن ناصر الخريف والوفد المرافق له.واستعرض معالي رئيس الجامعة خلال اللقاء تطور منظومة الجامعة وفروعها منذ نشأتها وأبرز الإنجازات العلمية والأكاديمية ، وترتيب الجامعة حسب تصنيف Web of Science و scoups في مجال نشر الأبحاث العلمية بين الجامعات السعودية والعالمية ، كما استعرض أبرز إنجازات الجامعة في المجال التقني ومشاريع البنية التحتية في مقر الجامعة وفروعها ،وأبرز الشراكات المجتمعية التي تقدمها الجامعة بالتعاون مع القطاع الحكومي والخاص.بعد ذلك انتقل الدكتور الخريف والوفد المرافق له إلى مقر وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية حيث استعرض الدكتور مشاري العصيمي وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية أهم البرامج الأكاديمية والخطط المستقبلية للجامعة في المجال الأكاديمي ، ثم استعرض عميد الدراسات العليا الدكتور عبدالعزيز السعيدان تطور برامج الدراسات العليا في الجامعة ، فيما قدم عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالعزيز الصقر تقريراً موجزاً حول عمليات القبول والإجراءات المتبعة والنسب والمعدلات في القبول خلال هذا العام ، كما قدمت الدكتورة أماني الجوير نبذة حول وحدة التعليم الإلكتروني وأهم إنجازات الوحدة وتطورها منذ نشأتها.عقب ذلك قام الدكتور الخريف والوفد المرافق له بجولة في مركز المحتوى الرقمي بالجامعة ، واستمع إلى شرح وافٍ من عميد تقنية المعلومات والتعليم عن بُعد الدكتور خالد النويصر حول أبرز مكونات المركز وإنجازاته والخدمات المقدمة من دعم فني وتطوير مواكب لمرحلة التعليم عن بُعد.وفي ختام الجولة أكد وكيل وزارة التعليم للتعليم الجامعي حرص وزارة التعليم على دعم الجامعات بالمملكة لاسيما في مجال التعليم الإلكتروني مع انطلاقة العام الجامعي الجديد لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة - حفظها الله - لنكون أداة من أدوات صناعة القدرات البشرية في المملكة في ظل هذه الجائحة .// انتهى //17:13ت م0169