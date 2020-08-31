حفر الباطن 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واسقدمت عيادات "تطمن" في حفر الباطن خدماتها لـ7000 مستفيد، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، من خلال 4 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية شملت مركز صحي الأمير سلطان، ومركز صحي أبو موسى، بالإضافة إلى مستشفى حفر الباطن المركزي، ومستشفى القيصومة العام.مما يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد ”COVID-19″ المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.// انتهى //17:27ت م0170