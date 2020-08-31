الرياض 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واسأكد الأمين العام لجمعية الكشافة العربية السعودية ، الدكتور صالح بن رجاء الحربي , أهمية تطوير الأنشطة والبرامج ، وتوفير بيئة التعلم الغير رسمية للفتية والشباب ، والعمل على تعزيز مشاركتهم وتنمية قدراتهم للتعامل مع أهداف التنمية المستدامة ، والاستفادة من القادة الكشفيين ذوي الخبرات في المعارف والمهارات لتقديم برامج أفضل لهم في بيئة أمنة من الأذى.وأوضح الحربي خلال ترؤسه اليوم، للقاء الافتراضي الأول لقادة أندية الجمعية بالمملكة ، أن تطوير البرامج الكشفية يساهم في تنفيذ أهداف المراحل الكشفية ، وتنفيذ أولويات الخطة الاستراتيجية للجمعية متى كانت تلك البرامج تُطبق الطريقة والتقاليد الكشفية ، والعمل على تنفيذ دورات الهوايات الكشفية التي سيكون لها الأثر بانعكاس مبادؤها وقيمها إيجاباً على سلوكياتهم.// انتهى //19:38ت م0201