الكويت 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واسأعربت وزارة الخارجية الكويتية عن ترحيبها باتفاق السلام الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى اليوم بين حكومة جمهورية السودان والجبهة الثورية بوساطة ناجحة من جمهورية جنوب السودان.وأكدت الوزارة في بيان صحفي مساندة دولة الكويت للسودان الشقيق في هذه المرحلة ودعم جهوده بما يحقق الأمن والسلام في جميع ربوعه وصولا إلى تعزيز الاستقرار والازدهار وتحقيق التنمية التي يتطلع إليها أبناء الشعب السوداني الشقيق.// انتهى //19:39ت م0202